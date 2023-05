Darmstadt versinkt im Freudentaumel

„Ich bin ein bisschen leer“, bekannte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht mehr als eine Stunde nach Spielende. „Es war ähnlich wie letzte Saison, wo am Ende alle Gegner echte Hausnummern waren. Das war ein hartes Brett, das wir zu bohren hatten.“ Es sei aber generell weniger um Fußball gegangen in den vergangenen Wochen, sondern eher darum, im Glauben zu bleiben. „Das war die größte Herausforderung für uns. Magdeburg hat uns massiv vor Herausforderungen gestellt. Aber wir sind an dem gleichen Tag aufgestiegen wie die Lilien vor genau neun Jahren, das ist eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir noch einmal diese Energie in Fürth gehabt hätten, wenn es diese Woche nicht geklappt hätte.“ Er sei in einer Gefühlswelt, die angespannt sei. „Aber wir werden heute feiern, das ist klar“, kündigte er an. Er sei leer, könne es noch nicht richtig fassen. „Ich bin immer gefragt worden von Leuten, die vor mir da waren und das alte Böllenfalltor noch kennen, wie sich das anfühlen wird“, sagte Lieberknecht. „Es dürfen alle stolz sein, und ich bin das seit dem ersten Tag, an dem ich hier bin.“ Wie genau es sportlich weitergeht, könne er gar nicht sagen – „aber das ist heute auch nicht das Thema“.