Das Mädchen vom Lilien-Retter-Plakat

Nämlich?

Ich saß mal in der Straßenbahn und fuhr am Weißen Turm vorbei. Da war ich zu sehen, und jemand hatte meine Augen durchgestrichen. Da habe ich geweint, das fand ich ganz schlimm damals. Das war sicher nicht persönlich gemeint, aber ich war doch so stolz darauf – und dann passiert so etwas...