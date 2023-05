„Der Gelackmeierte“: HSV droht wieder die Relegation

Nach vier gescheiterten Aufstiegsversuchen in den vergangenen Jahren steht der Club hinsichtlich des Punktekontos zwar so gut wie nie zuvor in der Zweitliga-Geschichte da. Doch vorwiegend in der Rückrunde wurde deutlich, wie anfällig der HSV in der Defensive ist: 15 Gegentreffer kassierten die Rothosen in den vergangenen sieben Partien. Viel zu viel für einen Aufstiegskandidaten. „Da hat uns offensiv wie defensiv die letzte Konsequenz gefehlt“, erklärte Verteidiger Sebastian Schonlau nach der Partie und schob hinterher: „Deshalb haben wir heute auf die Fresse bekommen, was natürlich wehtut.“