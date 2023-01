Der nächste bitte: Auch Boris Tomiak bleibt beim FCK

Kaiserslautern. Auch aus dem Trainingslager im türkischen Belek kommen weiterhin fleißig Personal-Nachrichten der Roten Teufel. Am Mittwoch gab der 1. FC Kaiserslautern bekannt, auch den Vertrag mit Stammspieler und Leistungsträger Boris Tomiak verlängert zu haben. Der zum Saisonende auslaufende Kontrakt wurde „langfristig”, wie es seitens des Vereins heißt, verlängert. „Ich fühle mich in Kaiserslautern pudelwohl”, erklärt der Innenverteidiger. Zudem sehe er „noch jede Menge Potential” in Mannschaft und Verein. Geschäftsführer Thomas Hengen, der jüngst auch mit Marlon Ritter und Kenny Prince Redondo verlängern konnte, freut sich, „mit dieser Vertragsverlängerung für Kontinuität in unserem Kader sorgen und einen absoluten Stammspieler halten” zu können.