Der nächste FCK-Wahnsinn: 3:3 nach spätem Doppelpack

Doch wieder waren es die Gastgeber, die einfach effektiver waren. Die Abwehr der Roten Teufel war nicht gut sortiert, Castrop feuerte aus der Distanz drauf und Duah hielt im richtigen Moment seine Hacke in den Weg - 3:1 (50.). Eigentlich war die Aktion stark abseits-verdächtig, doch die Hintermannschaft des FCK war eben so schlecht positioniert, dass Boris Tomiak tatsächlich letzter Mann war. Der FCK gab sich aber keineswegs auf, hatte weiterhin seine Gelegenheit. So hätte Boyd aus bester Position eigentlich treffen müssen, verzog per Kopf aber knapp (62.). Auch Hercher, der auf Zuspiel des eingewechselten Tyger Lobinger noch gerade von Vindahl gebremst werden konnte, hätte noch verkürzen können (71.). Nürnberg verteidigte seinen Vorsprung allerdings letztlich souverän - und so dauerte es bis kurz vor Ende, ehe der FCK doch nochmal verkürzen konnte. Julian Nieheus war nach einer Freistoßflanke von Klement per Kopf zur Stelle (89.). Es blieben noch fünf Minuten Nachspielzeit, um vielleicht doch noch zum Ausgleich zu kommen. Und wer die Spiele des FCK in dieser Saison gesehen hatte, wusste das nun noch alles möglich war. Nach einem Foul an Daniel Hanslik hatte Klement dann in der letzten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch die gute Freistoß-Möglichkeit aus fast optimaler Distanz. Der Eingewechselte verwandelte - und ließ die mitgereisten rund 7000 FCK-Fans explodieren.