Der nächste große Lilien-Schritt in Richtung Bundesliga

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht nahm gegenüber dem jüngsten 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC nur eine Veränderung vor: Im Sturm begann Mathias Honsak für Filip Stojilkovic. Honsak trat also an alter Wirkungsstätte auf den Plan, genau wie Fabian Schnellhardt (von Beginn an) und Aaron Seydel (auf der Bank).