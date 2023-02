Der neue bei den Lilien: Mit aller gebotenen Zurückhaltung

Wo er so viele Spielminuten sammeln will wie möglich, wissend, dass man als Stürmer nun mal an Toren und Vorbereitungen gemessen wird. „Ich will mit Darmstadt 98 so weiterziehen, wie es jetzt gerade ist, und weiter erfolgreich sein“, sagte er denn auch. Wovon ja alle profitieren würden, schließlich könnte am Ende der Saison der Aufstieg in die Bundesliga stehen. Die auch Stojilkovic kennt, auch, weil er mal ein Jahr bei 1899 Hoffenheim gespielt hat. Das war in der Saison 2018/19, in der U19. Er zog Hoffenheim damals dem VfL Wolfsburg vor, bereut hat er das nicht. „Ich hatte danach ein Angebot eines deutschen Zweitligisten, aber dazu habe ich mich damals noch nicht bereit gefühlt.“ Es ging zurück in die Schweiz, zum FC Wil unter Trainer Ciriaco Sforza. Von dort nach Sion – und jetzt wieder nach Deutschland. Wo er sich beweisen, wo er sich durchsetzen will.