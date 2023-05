Der SV Darmstadt 98 ist Bundesligist

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht änderte seine Startformation gegenüber dem jüngsten 1:2 bei Hannover 96 gleich auf vier Positionen. Matthias Bader und Braydon Manu fehlten gelb-rot-gesperrt, Jannik Müller war verletzt (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich). Zudem musste Mathias Honsak auf die Bank. Dafür rückten Tobias Kempe, Klaus Gjasula, Fabian Schnellhardt und Marvin Mehlem (in Hannover gelb-gesperrt) zurück in die Anfangsformation. Etwas defensiver also als in Hannover, aber mit reichlich Erfahrung (Kempe, Gjasula) – darauf setzte Lieberknecht. Bei Magdeburg stand mit Baris Atik eine Ex-Lilie auf dem Platz, die sich in dieser Saison mit starken Leistungen einen richtig guten Namen gemacht hat. Die Statistik sprach derweil ganz klar für den SV 98: Drei Spiele gegeneinander gab es bisher in Liga zwei, zwei im DFB-Pokal. Gewinner blieben stets die Lilien.