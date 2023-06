Der SV Wehen Wiesbaden empfängt zum Auftakt Magdeburg

Derweil dürften sich die Fans der Hessen aber auch schon auf den 2. Spieltag freuen: Dann tritt der SVWW (4. bis 6. August) bei Hertha BSC im Olympiastadion an - am 5. Spieltag (1. bis 3. September) ist dann der FC Schalke 04 in der Brita-Arena zu Gast. Zweitligakonkurrent 1. FC Kaiserslautern eröffnet derweil zu Hause gegen den FC St. Pauli die Saison. In der Bundesliga treffen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 (19. oder 20. August) zum Auftakt aufeinander, während Mainz 05 bei Union Berlin spielt (ebenfalls 19. oder 20. August).