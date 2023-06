Der SV Wehen Wiesbaden verpflichtet Nick Bätzner

Bätzner wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet und war im Juli 2020 zum KV Oostende gewechselt. Für die Belgier verbuchte der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler insgesamt 90 Pflichtspieleinsätze (elf Tore/zwölf Assists). „Der SVWW hat sich sehr um mich bemüht und die Verantwortlichen haben mich in den Gesprächen mit dem aufgezeigten Weg schnell überzeugt“, sagt Bätzner selbst zu seinem Wechsel. „Es ist schön, wieder in Deutschland zu sein und ich freue mich auf die 2. Bundesliga. Ich möchte so gut wie möglich performen und dem Team mit meinen Qualitäten helfen.“