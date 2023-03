Dezimierter FCK beweist Moral: 2:2 gegen Sandhausen

Emotional wurde indes bereits vor Anpfiff: Publikumsliebling René Klingenburg verabschiedete sich von den Fans, nachdem er sich am Nachmittag mit dem Verein auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatte. Ausgerechnet an diesem Spieltag wäre aber wohl ein Platz im Kader für ihn möglich gewesen. Mit Andreas Luthe, Nicolai Rapp, Nicolas de Preville, Aaron Opoku und Philipp Klement mussten fünf Spieler krankheitsbedingt passen. Weitere Ausfälle kamen hinzu. Als Ausrede sollte das aber nicht gelten, betonte Trainer Dirk Schuster im Vorfeld nochmals. Die Anfangsphase ließ dann aber doch anderes vermuten. Druckvolle Gäste machten dem FCK große Problem, vor allem die Abwehr wirkte nicht sattelfest. Schnell mündete das dann in der Führung für Sandhausen. Ahmed Kutucu tankte sich mit tollen Solo sehenswert durch, wurde von Robin Bormuth aber auch mehr begleitet als verteidigt. Auch Torwart Avdo Spahic machte nicht die beste Figur - 0:1 (8.). Kaiserslautern brauchte auch danach noch eine ganze Weile, um wirklich ins Spiel zu finden.