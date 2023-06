DFB-Pokal: Lilien treffen auf alte Bekannte

In der Spielzeit 2021/22 kam direkt in der ersten Runde das Aus bei Drittligist 1860 München (5:6 nach Elfmeterschießen). Deutlich weiter kamen die Lilien unter Trainer Markus Anfang in der Spielzeit 2020/21. In der ersten Runde gab es ein 3:2 nach Verlängerung bei Drittligist 1. FC Magdeburg, in Runde zwei ein deutliches 3:0 bei Dynamo Dresden, damals ebenfalls in der Dritten Liga beheimatet. Das Aus kam im Achtelfinale bei Ligakonkurrent Holstein Kiel (7:8 nach Elfmeterschießen).