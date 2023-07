DFL: Ticket-Rekord in den Bundesligen

Nach der Corona-Pandemie konnten laut DFL in der Saison 2022/23 erstmals wieder alle 612 Spiele der beiden Lizenzligen ohne Zuschauerbeschränkungen stattfinden. Die Bundesliga erzielte dabei einen Gesamt-Ticketabsatz von 12.976.427 bei einem Durchschnitt von 42.407 Ticket-Besitzerinnen und -Besitzern pro Spiel. Dies entspreche in etwa den Zahlen aus der letzten Spielzeit vor der Corona-Pandemie. Im Vergleich der europäischen Top-Ligen bleibt die Bundesliga beim Durchschnittswert pro Begegnung somit auch in der Spielzeit 2022/23 unangefochtener Spitzenreiter.