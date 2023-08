Dickes Brett: FCK fährt zum Auswärtsspiel beim SC Paderborn

Kaiserslautern. Der ganz große Druck ist nach Siegen in der Liga und im Pokal nun fürs Erste vom 1. FC Kaiserslautern gewichen. Das betont auch Trainer Dirk Schuster. Vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn (Freitag, 18.30 Uhr) ging es für die Roten Teufel also auch darum, das Positive aus dem umkämpften und auch etwas glücklichen 3:2-Sieg gegen Elversberg mitzunehmen – und gleichzeitig die zahlreichen Fehler, vor allem in der Defensive aufzuarbeiten.