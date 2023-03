Die Angst vor einer negativen Lilien-Serie ist vorbei

Alles im Griff hatte Lilien-Verteidiger Christoph Zimmermann am Samstagabend. An ihm war kaum ein Vorbeikommen. (© Sascha Lotz)

Verteidiger Christoph Zimmermann erlaubt einen Einblick, was nach dem 1:3 in Bielefeld die Themen in der Mannschaft waren. Dabei wird klar: Es wurde hart und offen gesprochen.