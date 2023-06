Lilien erhalten die Lizenz für die Bundesliga

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat wie alle anderen 35 Vereine in der Ersten und der Zweiten Bundesliga die Lizenz für eine Spielzeit in diesen Klassen von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhalten. Ob die Lilien Auflagen erfüllen müssen, ist nicht bekannt, am Montag war auf Anfrage keine Antwort zu erhalten. Auf wen der SV 98, der nach sechs Jahren wieder in die Erste Bundesliga aufgestiegen ist, zum Saisonauftakt (18. bis 20. August) trifft, wird am 30. Juni bekannt gegeben – dann veröffentlicht die DFL die Spielpläne für die kommende Saison. Bereits eine Woche zuvor steht die erste Runde im DFB-Pokal an, die am kommenden Sonntag ausgelost wird.