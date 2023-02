Die Lilien geben sich keine Blöße: Sieg in Rostock

Bis Jannik Müller per Grätsche in höchster Not gegen Svante Ingelsson rettete – das war wichtig (22.). Duljevics Flanke fischte sich Lilien-Keeper Marcel Schuhen an alter Wirkungsstätte vor Kai Pröger weg (27.), Kevin Schumachers Schuss aus 20 Metern Entfernung flog rechts am Tor vorbei (35.) – die bis dahin beste Möglichkeit des Spiels. Dann war erneut Müller zur Stelle – er wehrte einen Schumacher-Schuss zur Ecke ab (45.).