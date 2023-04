Die Lilien halten dem Druck stand

Darmstadt. Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Gegen den Karlsruher SC gewann der Tabellenführer der Zweiten Fußball-Bundesliga am Freitagabend am ausverkauften Böllenfalltor mit 2:1 (1:1). Braydon Manu und Phillip Tietz trafen für die Lilien.