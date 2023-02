Lilien vor Pokal-Hit: Die Rollen sind klar verteilt

Die Freude, sich nach knapp sechs Jahren mal wieder mit dem Nachbarn messen zu können, ist bei allen groß. Und die Favoritenrolle ist nicht nur in Lieberknechts Augen klar vergeben. „Das ist kein gespieltes Kleingerede, es ist einfach so“, sagte der Trainer. Der auch aus seiner langen Zeit bei Eintracht Braunschweig weiß, dass ein Derby nach eigenen Regeln abläuft. Und im Pokal ist das ja bekanntermaßen auch so. „Wichtig ist immer, dass man die Sicherheit auf dem Platz hat, dass man weiß, in welchen Situationen man einen Anker braucht, um im Fokus zu bleiben.“ Sich nicht verrückt machen lassen, die Atmosphäre auch einfach mal genießen können – das ist dem Lilien-Trainer wichtig. „Wir alle lieben den Fußball, für so etwas spielen wir. Wir wollen Spaß entwickeln an diesem Spiel, wollen uns auch mal treiben lassen.“ Bei der Eintracht erwarte er Ähnliches, der Respekt ist groß. Trainer Oliver Glasner sei ein „Top-Trainer“, mit „Potenzial“-Trainer Martin Daxl tauscht sich Lieberknecht oft über viele unterschiedliche Themen aus. „Er ist immer ein guter Ratgeber für mich als Trainer.“ Man schätzt sich – die Themen dürften indes andere sein als dieses Derby.