Die Lilien vor Rostock: Infekte und „diffuse“ Probleme

Darmstadt. Knapp 700 Kilometer sind es von Darmstadt nach Rostock – es ist die weiteste Auswärtsfahrt in der Zweiten Fußball-Bundesliga für die Fans des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. An diesem Samstag tritt der Tabellenführer bei der dortigen Hansa an, Anstoß im Topspiel des Tages ist um 20.30 Uhr (live in Sport1). Und trotz dieser Distanz machen sich rund 600 Lilien-Fans auf den Weg an die Ostsee – die meisten mit einem Sonderzug, der eine oder andere aber auch mit dem Auto. Geparkt werden muss dann aber ebenfalls am Rostocker Hauptbahnhof – das ist sicherer für Autos und Fans.