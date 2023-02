Die Serien reißen: Schwacher FCK unterliegt St. Pauli

Auf eine Reaktion der Roten Teufel, ein Aufwachen, wie es schon so oft in dieser Saison passierte, warteten die zahlreichen FCK-Fans weiter vergeblich. Stattdessen kam das, was kommen musste. Eric Smith hatte auf der rechten Seite Zeit und spielte einen starken Steilpass auf Connor Metcalfe, der durchstartete und die Kugel dann doch im FCK-Tor unterbrachte (72.). Die verdiente Führung der Gastgeber, auch wenn der FCK im Gegenzug durch Terrence Boyd endlich selbst mal wieder zum Abschluss kam. Weniger später scheiterte Ritter mit einem Freistoß am Außennetz (76.). Sollte nun doch noch eine erneute Aufholjagd folgen?