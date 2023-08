Doppelschlag nach der Pause: FCK siegt in Paderborn

Nach der Pause knüpften die Pfälzer dann an das aktivere Spiel an, trauten sich was. Die Belohnung folgte auf dem Fuße. Zunächst hatte Tymoteusz Puchacz zu viel Platz, flankte unbedrängt. Ache scheiterte zwar zunächst am Paderborner Schlussmann, Marlon Ritter konnte aber – knapp nicht im Abseits – abstauben (59.). Die Gastgeber wehrten sich, Klaas scheiterte knapp – und praktisch im Gegenzug legte der FCK nach. Richmond Tachie eroberte stark den Ball, bediente dann Ache und der war per Kopf diesmal erfolgreich (64.). Paderborn brachte frischen Wind von der Bank und schlug in Person von Joker Adriano Grimaldi eiskalt zurück (73.). Die Schlussoffensive der Gastgeber fand aber keine Lücken und der FCK präsentierte sich erstmals in dieser Saison wirklich stabil. Die Konsequenz: mit dem zweiten Sieg in Folge kehrt in der Pfalz wohl endgültig Ruhe ein.