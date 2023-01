Drei Punkte: Lilien starten souverän aus der Winterpause

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht setzte auf Thomas Isherwood in der Dreier-Abwehrkette, Clemens Riedel nahm auf der Bank Platz. Es fehlten die Verletzten Klaus Gjasula und Aaron Seydel, auch Magnus Warming war noch nicht im Kader. Zudem musste Patric Pfeiffer pausieren – er hat sich einen Zeh gebrochen, war am Samstag aber sowieso gelb-gesperrt. Bei den Gästen stand Ex-Lilie Leon Guwara (Saison 2016/17) nach auskurierter Schultereckgelenksprengung in der Startformation.