Dreimal Rot: 1. FC Nürnberg besiegt Wehen Wiesbaden

In einer zweikampfbetonten Anfangsphase war vor allem Schiedsrichter Martin Petersen gefordert. Neben der Roten Karte für Gürleyen zückte der Unparteiische alleine in den ersten 20 Minuten viermal Gelb. Mit einem Mann weniger zog sich der „Club“ weit in die eigene Hälfte zurück und überließ den Hessen das Spiel. Die beste Chance zur Führung hatte Wiesbadens Abwehrspieler Martin Angha (27.), der den Ball an die Latte köpfte. Mit zehn Spielern auf beiden Seiten ging es in die Pause.