Düsseldorfs Allofs schaut „mit großen Augen“ nach Schalke

Der Vorjahres-Vierte Düsseldorf hat rund eine Woche vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga dagegen erst zwei Spieler aus der 2. Mannschaft des SC Freiburg und einen neuen Ersatztorhüter geholt. „Wir machen das, was finanziell möglich ist“, sagte Allofs: „Wir müssen Geduld haben und abwarten, was in den anderen Clubs passiert. In den nächsten Wochen wird was geschehen. Und dann ist der Moment für uns, zuzuschlagen.“ Er suche noch Spieler für die linke und rechte Außenbahn sowie einen Stürmer.