Ehemaliger FCK-Coach Strasser bereit für neue Aufgaben

Sie sind mittlerweile wieder in Luxemburg tätig. Wie kam das? 2016 habe ich meine Fußballlehrer-Lizenz beim DFB erfolgreich abgeschlossen. Vor meinem Engagement in Kaiserslautern 2017 war ich sieben Jahre als Trainer in Luxemburg tätig gewesen. Heute arbeite ich bei Progres Niederkorn in der ersten luxemburgischen Liga. Das ist professionelles Arbeiten – auf halb-professionellem Niveau.

Wie meinen Sie das? Die luxemburgische Liga ist eine semi-professionelle Liga. Die Liga entwickelt sich Jahr für Jahr weiter. Wir haben Jungs, die vom Fußball leben können, und andere, die arbeiten oder studieren. Wir haben eine Mischung aus Amateuren und Profis.

Ist das sportlich erfolgreich? Wir sind Dritter in der Tabelle und wollen international spielen. Das ist allemal drin, zumindest die Qualifikation für die Conference Ligue. Das ist sowohl das Ziel des Vereins als auch mein persönliches.

Sind Sie persönlich zufrieden mit dem, was Sie im Moment in Luxemburg tun? Ich fühle mich absolut wohl hier im Moment, weil wir etwas Interessantes aufgebaut haben. Ich will generell immer erfolgreich sein und Dinge zu einem erfolgreichen Ende bringen. Am Ende will man immer etwas in den Händen halten und etwas gewinnen. Das ist gut so, weil es einen stets antreibt.

Was ist Ihr Antrieb? Ich möchte die Ziele des Vereins erreichen und die Jungs weiter entwickeln, sie besser machen. Mein Ziel ist es, in der nächsten Zeit wieder auf Profi-Niveau als Trainer zu arbeiten. Also auf dem Niveau, auf dem ich schon mal trainiert habe, in der Zweiten Liga oder in der Bundesliga. Irgendwann ist sicher auch mal die luxemburgische Nationalmannschaft ein Thema.