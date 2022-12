Ein „gelungener Test“ mit 23 Spielern im Einsatz

„Wichtig war uns, dass wir nicht ganz so kalt in das Spiel gegen Young Boys Bern gehen“, sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht mit Blick auf die Partie am kommenden Samstag (18 Uhr), mit der die Haupttribüne offiziell eingeweiht wird. „Wir haben einen Gegner gesucht, der genau das darstellt. Der uns in der ersten Halbzeit ein bisschen gefordert hat, und gegen den wir in der zweiten Halbzeit, auch weil er ein bisschen müde geworden ist, in Ballbesitz die eine oder andere Chance herausspielen.“ Der Gegner sei genau richtig gewesen, „alle haben sich vernünftig verhalten auf dem Platz, keiner ist verletzt runtergegangen. Aus meiner Sicht war es – unabhängig vom Ergebnis – ein gelungener Test.“