Entscheidung vertagt: Lilien müssen sich noch gedulden

Dass man noch ein bisschen warten muss mit der großen Party (für die am Samstag beim Heimspiel natürlich alles bestens gepasst hätte im Stadion und später in der eigenen Stadt), ist schade, aber zu verkraften. Nach dem 2:2 zwischen dem HSV und dem SC Paderborn am Freitag war die Anspannung natürlich noch einmal gestiegen, weil ja „nur“ noch ein Sieg fehlte. Doch Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hatte schon am Freitagnachmittag (also noch vor dem Spiel des HSV) davor gewarnt, dass es ja auch immer noch einen Gegner gibt, der im Normalfall auch etwas erreichen will. Der FC St. Pauli war so einer am Samstagabend.