Wieder nichts: Lilien vergeben auch zweiten Matchball

Und die Gastgeber machten flott weiter: Fabian Kunzes Schuss stellte Schuhen vor keinerlei Probleme (15.); Köhn schoss weit drüber (16.). In Regensburg stand es derweil 2:0 für den HSV – es lief alles gegen den SV 98. Dass Manu nach Vorarbeit von Stojilkovic aus ganz guter Position weit übers Tor schoss, passte da ins Bild (27.). Nielsens Kopfball strich derweil knapp rechts vorbei – das hätte das 2:0 sein können (30.). Das fiel dann halt Sekunden später: Darmstadts Abwehr im Tiefschlaf, Cedric Teuchert aus spitzem Winkel - 2:0 (31.). In Regensburg stand es derweil 3:0 für Hamburg, Heidenheim führte nach 0:1-Rückstand plötzlich mit 2:1 in Paderborn – was für ein gebrauchter Tag bis dahin.