Erste Heimniederlage: Wehen Wiesbaden unterliegt Elversberg

Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden verliert das Aufsteigerduell: Der hessische Fußball-Zweitligist unterliegt in der heimischen Brita-Arena der SV Elversberg 0:2 (0:1). Thore Jacobsen nach einer kniffligen Elfmeterentscheidung (20./Foulelfmeter) und Wahidullah Faghir (78.) trafen für die Gäste. Die Hessen verloren erstmals ein Heimspiel in dieser Saison und treffen nun am Mittwochabend (20.45 Uhr) in der 1. Runde des DFB-Pokals auf RB Leipzig.