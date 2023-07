Ersten zwei Spiele von Wehen Wiesbaden zeitgenau angesetzt

Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden wird an einem Samstag in die anstehende Zweitligasaison starten, am Dienstag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die ersten beiden Spieltage der 2. Bundesliga zeitgenau terminiert. Das Heimspiel der Hessen gegen den 1. FC Magdeburg ist am Samstag, 29. Juli (13 Uhr), angesetzt, das erste Auswärtsspiel der Saison findet im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC am Freitag, 4. August (18:30 Uhr), statt. Der 1. FC Kaiserslautern spielt derweil am 29. Juli (13 Uhr) auf dem Betzenberg gegen den FC St. Pauli und tritt am 5. August (20.30 Uhr) bei Schalke 04 an.