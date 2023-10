Erster Sieg des SV Wehen Wiesbaden seit zwei Monaten

Einziges SVWW-Manko in den ersten 45 Minuten. Die Hessen hätten das 2:0 nachlegen müssen. Doch Catic, der in Grill seinen Meister fand, und Bätzner, der an dem auf der Torlinie stehenden Florian Kleinhansl scheiterte, sowie Gino Fechner, dessen 20-Meter-Schuss nur haarscharf am Pfosten vorbeirauschte, hatten es auf dem Fuß.