Es bleiben Fragen: Hat FCK-Niederlage ein Nachspiel?

Schuster legte den Finger lieber in eine andere Wunde. „Das war von unserer Seite ein bisschen abenteuerlich. Wir sind immer tiefer gefallen, haben keinen Druck mehr auf den Gegner bekommen und haben vor allem die Distanzschüsse nicht geblockt“, beschrieb der Trainer das, was nach dem 3:0 passierte. RIchmond Tachies abgefälschter Schuss, ein Eigentor und eben Ritter besorgten zuvor eine glückliche Führung. Danach holte der FCK den Gegner auch durch ein mitunter naives und passives Abwehrverhalten selbst zurück und gab alles aus der Hand. Eine Schlussoffensive kam zu spät und verpuffte wirkungslos. Was ist also die Antwort auf die brennendste Frage des Abends? „Wir dürfen das Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Das ist eine der schlimmsten Niederlagen, die ich je erlebt habe“, sagte Ritter. Ein Rückschlag, den der FCK schnell hinter sich lassen muss. Die nächsten Topspiele warten schließlich bereits.