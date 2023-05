Ex-Coach Peter Neururer hält Lilien-Aufstieg für „sehr sicher”

Herr Neururer, die Lilien-Fans hoffen, am Sonntag bei Ihrem Ex-Club Hannover 96 den vierten Aufstieg in die Erste Liga feiern zu können. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Autobahn-Raststätten an A5 und A7 nach dem Spiel ein großes Geschäft machen?

Der Aufstieg ist sehr sicher. Der HSV spielt in Regensburg, die um den Ligaerhalt kämpfen. Das ist bedrohlich für den HSV, nicht für Darmstadt. Den Lilien reicht in Hannover ein Punkt, weil der HSV nicht in Regensburg gewinnt – und ich tippe ein 1:1 in Hannover. Ich dachte eigentlich, dass Darmstadt gegen St. Pauli alles klar macht, ausgerechnet da kassieren sie ihre erste Heimniederlage. Das war natürlich schmerzhaft. Aber ich gehe davon aus, dass die Spieler so gefestigt sind, dass sie sich einmal schütteln und dann am Sonntag den Aufstieg feiern.