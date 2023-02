Ex-Lilie Jan Rosenthal: „Es war eine riesige Genugtuung“

Herr Rosenthal, Sie haben sich im Sommer 2018 aus dem Fußball verabschiedet. Was machen Sie heute?

Ich habe eine Coaching-Ausbildung absolviert, bin Berater und Coach für junge Talente. In der Ausbildung waren viele sinnvolle Tools dabei, sie ist auf alle Zielgruppen ausgerichtet. Danach schaut man, in welchem Bereich man sich professionalisieren will. Ich habe als Klient selbst auch viele Coachings durchlaufen, hatte auch mit Psychologen zu tun.