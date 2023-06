Ex-Lilie Sirigu über Bundesliga: „Es braucht Darmstadt-DNA“

Sie sprechen die besondere Kameradschaft an, die auch Spieler im aktuellen Kader betonen. Wie kann eine Mannschaft das im Übergang in die Bundesliga beibehalten? Damals kam Sandro Wagner etwa dazu, dem auch ein schwieriger Charakter nachgesagt wurde...

Torsten Lieberknecht ist in Darmstadt gefeiert, Frank Schmidt in Heidenheim dienstältester Profi-Trainer. Meinen Sie, dass die Vereine im Zweifel auch an den Trainern festhalten, wenn es nicht läuft und man wieder in Liga zwei gehen sollte?

Torsten Lieberknecht passt wirlich wie die Faust aufs Auge. Er wird auch auf der Geschäftsstelle extrem geschätzt, was auch nicht immer der Fall ist. Wenn man mit Torsten redet, habe selbst ich wieder Bock, meine Kickschuhe zu schnüren und für ihn durchs Feuer zu gehen. Wenn du so jemanden hast, wäre es fatal, wenn es mal nicht läuft, ihn direkt zu feuern. Aber ich denke, das Präsidium hat da mehr Erfahrung, zu wissen, dass ein Schnellschuss sich nicht auszahlt, sondern langjährige Arbeit wie etwa in Heidenheim sich mit einem solchen Top-Trainer bezahlt macht. Zumal die Lilien eine unerfahrene Mannschaft haben. Und die Bundesliga ein ganz anderes Pflaster ist. Der Sprung von Liga zwei in Liga eins ist noch mal viel größer als von der Dritten Liga in die Zweite. Da braucht es vielleicht etwas und es wird wichtig, ruhig zu bleiben und keinen Aktionismus zu betreiben. Auch wenn die Gewässer mal etwas stürmischer werden, ist Torsten Lieberknecht der richtige Kapitän für das Boot Darmstadt 98.