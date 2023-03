Blass und chancenlos: 1. FCK unterliegt in Magdeburg

Magdeburg. Es gibt Gegner, die liegen dem 1. FC Kaiserslautern nicht. Magdeburg gehört in jedem Fall in diese Kategorie. Verdient und ohne echte, eigene Chance unterlag der FCK am Freitagabend 0:2 (0:1) beim Mit-Aufsteiger, gewann somit keines der jüngsten sieben Duelle. Moritz Kwarteng (41.) und Tatsuya Ito (65.) besorgten die Tore, während die Gäste viel zu spät aufwachten und nach vorne spielten. FCK-Trainer Dirk Schuster stellte seine Mannschaft im Vergleich zum Heimsieg gegen Fürth vergangene Woche um, wählte eine deutlich defensivere Grundausrichtung mit drei Innenverteidiger und einem kompakten Mittelfeldzentrum. Neben dem verletzten Kenny Prince Redondo rotierten auch Kapitän Jean Zimmer und Aaron Opoku (beide Bank) aus der Startelf. Erik Durm, Julian Niehues und Ben Zolinski übernahmen. Die defensivere Grundordnung hielt die Magdeburger aber nur bedingt vom FCK-Gehäuse fern. Moritz Kwarteng sendete zwar den ersten Warnschuss der Gastgeber noch aus der Distanz (5.), wenig später kombinierten sie sich dann aber schon durch den Strafraum der Gäste. Zweimal musste FCK-Torwart Andreas Luthe gegen Mo El Hankouri (11./12.) retten. Die Pfälzer hatten Mühe, schwammen sich dann aber frei. Und tatsächlich lag der Ball schon nach dem ersten Torschuss des FCK im Netz der Gastgeber. Terrence Boyds Treffer zählte aber zurecht wegen Abseits nicht (17.).