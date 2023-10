FCK grüßt von der Spitze: 3:1 gegen Hannover

Kaiserslautern. Lange sah es nicht danach aus, doch nach dem 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen Hannover 96 grüßt der 1. FC Kaiserslautern zumindest für eine Nacht von der Tabellenspitze der Zweiten Liga - und blieb zudem zum siebten Mal in Serie ungeschlagen. In einer umkämpften Partie, die über weite Phasen auf Augenhöhe ablief, brachte Havard Nielsen die Gäste in Führung (17.), mit dem Pausenpfiff glich Boris Tomiak vom Punkt für die Pfälzer aus. Der eingewechselte Aaron Opoku besorgte letztlich den umjubelten Siegtreffer für den FCK (79.), Tomiak traf in der zweiten Nachspielzeit erneut vom Punkt.