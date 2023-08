FCK leiht Sohn eines ehemaligen Bundesliga-Profis

Kaiserslautern. Sehr ruhig war es in den vergangenen Tagen rund um die Transferspekulation beim 1. FC Kaiserslautern. So überraschte es am Mittwoch ein wenig, als die Roten Teufel mit Nikola Soldo ihren nächsten Neuzugang verkündeten. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt leihweise von Bundesligist 1. FC Köln in die Pfalz, soll dort wichtige Spielpraxis erhalten. Über eine mögliche Kaufoption oder andere Modalitäten ist bislang nichts bekannt.