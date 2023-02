FCK meldet sich zurück: Souveräner Sieg gegen Fürth

Das war die Vorentscheidung, auch wenn Fürth wenig später durch Ache erneut gefährlich wurde. Dessen Lupfer ging jedoch knapp am FCK-Gehäuse vorbei (71.). Auf der Gegenseite verpasste Boyd nach einer Klement-Ecke nur knapp (74.). Die Partie flachte nach den turbulenten Minuten dann sichtlich ab. Kaiserslautern war um Ruhe bemüht, Fürth fand in Unterzahl gegen die dichte Pfälzer Abwehr keine Lücken. Die Gäste versuchten es aber weiterhin, auch mit frischen Offensivkräfte. Echte Torchacen gab es aber auf beiden Seiten nicht mehr. Der FCK brachte den Sieg letztlich verdient und souverän ins Ziel und rückt somit auch in der Tabelle wieder an die Aufstiegsplätze heran. Zwei Punkte liegt man hinter dem 1. FC Heidenheim, der auf dem Relegationsplatz liegt, am Sonntag in Bielefeld aber selbst noch punkten könnte.