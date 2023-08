Fortuna Düsseldorf dominiert in Elversberg

Im ersten Zweitligaspiel der Vereinsgeschichte in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde war Elversberg chancenlos. Zahlte der Aufsteiger in den bisherigen Saisonspielen bitteres Lehrgeld, war er gegen den Vierten der Vorsaison in allen Belangen unterlegen. Düsseldorf agierte konzentriert, ballsicher, stand kompakt und sorgte aus allen Mannschaftsteilen für Gefahr.