Frust in Bielefeld: Später Elfmeter verhindert Arminias Sieg

23.473 Zuschauer in der Bielefelder Schüco Arena sahen eine von Beginn an motivierte Arminia, die mit einfachen Mitteln zu ihren Toren und einer verdienten 2:0-Pausenführung kam. Kapitän Fabian Klos, der mit nun 409 Pflichtspielen alleiniger Rekordspieler der Bielefelder ist, setzte in seinem Jubiläumsspiel wie Okugawa die entscheidenden Akzente. Er bereitete wie der Japaner ein Tor vor und erzielte mit seinem satten 18-Meter-Schuss einen Treffer selbst.