Fünf Änderungen: Die Spieler fehlen dem FCK gegen Sandhausen

Neben Luthe stehen auch Nicolai Rapp, Philipp Klement, Aaron Opoku und Nicolas de Preville nicht zur Verfügung. Julian Niehues (Gelbsperre) und Lars Bünning (Bänderriss) kommen noch dazu. Der zuletzt erst im Aufbautraining befindliche Kenny Prince Redondo sitzt immerhin auf der Bank, wohl aber nur für den Notfall. Für die Startelf der Roten Teufel heißt das: Avdo Spahic wird erstmals seit fast sechs Monaten wieder im Tor stehen. Robin Bormuth, zuletzt verletzt, kehrt in die Abwehr zurück. In der Offensive rücken Jean Zimmer, Philipp Hercher und Daniel Hanslik in die Startelf. Besonders beim Blick auf die Bank zeigt sich aber, wie gerupft der FCK tatsächlich ist. Dort findet sich erstmals seit langer Zeit Angreifer Muhammed Kiprit wieder. Auch die Nachwuchskräfte Aaron Basenach und Angelos Stavridis könnten gegen Sandhausen auf Einsatzminuten kommen.