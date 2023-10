Fürth bejubelt nächsten Heimsieg

In der Tabelle verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger auf den achten Platz. Vor.13 856 Zuschauern gerieten die Gäste durch ein Eigentor von Damian Roßbach unglücklich in Rückstand (33. Minute). In einer von vielen Unterbrechungen geprägten zweiten Hälfte blieb es spannend, aber die Wende glückte Hansa trotz einer deutlichen Leistungssteigerung nicht mehr.