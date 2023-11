Gebrauchter Tag statt Feierlaune: FCK unterliegt Fürth

Die rund 40.000 Zuschauer waren jedoch weiterhin laut, merkten ihrer Mannschaft an, dass hier noch längst nicht alles verloren ist. Und der FCK mühte sich, streute aber weiter zu viele Fehler ein. Redondos Ballverlust führte zum nächsten Konter, diesmal war Krahl gegen Lemperle aber zur Stelle (65.). Die Roten Teufel durften dann auch mal selbst kontern, Boyd wurde am Ende aber aus wenigen Metern geblockt - die Riesenchance zum 1:2 (66.). In der Folge wurde es aber für die Pfälzer noch schwerer. Nach einem Zweikampf behakten sich Boris Tomiak und Branimir Hrgota am Boden, der Schiedsrichter unterbrach die Partie und zeigte dem FCK-Verteidiger die Rote Karte (69.). Die Fernsehbilder konnten die Situation zunächst nicht klar auflösen, aber auch der VAR griff letztlich nicht ein. Die Entscheidung stand, dem FCK blieben 20 Minuten in Unterzahl.