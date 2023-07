Generalprobe geglückt: SV Wehen Wiesbaden schlägt Sittard

Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden stimmt sich mit einem Sieg auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga ein: Der Fußball-Zweitligist besiegt den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard in der Brita-Arena vedient 1:0 (0:0). Kianz Froese (48.) erzielte in einem intensiven Spiel kurz nach der Pause das Tor des Tages. Die Generalprobe vor dem Start in Liga zwei ist also auch vom Ergebnis her geglückt. Am 29. Juli (13 Uhr) wird es für den SVWW dann mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga ernst.