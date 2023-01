Die Siegesserie hält: FCK dreht Partie in Hannover

Schuster stellte zur Pause nicht um, vertraute seiner dezimierten Mannschaft - und sollte recht behalten. Die Pfälzer kamen mit Schwung aus der Kabine, versuchten offensiv Akzente zu setzen. Und einmal mehr schlugen sie zurück. Eine Ecke von Zuck verlängerte Tomiak an den langen Pfosten, wo Niehues per Kopf zur Stelle war - der Ausgleich (48.). Ein ausgerechnet von den beiden Spielern vollendet, die vermeintlich als Lückenbüßer auf der Doppel-Sechs starteten. So kanns gehen. Nun war die Partie wieder offen und die Gäste fassten neuen Mut. Gefährlich wurden zunächst aber wieder die Gastgeber. Teuchert verzog erneut aus der Distanz (56.). Die Partie verflachte nun ein wenig. Auch, weil Hannover zwar gefordert war, aber weiterhin nicht wirklich viel Offensivaktionen auf den Platz brachte. Anders Kaiserslautern: Nach einem sehenswerten Seitenwechsel von Opoku hatte Zuck viel Zeit zum Flanken, fand Terrence Boyd und der Top-Torjäger der Roten Teufel knallte das Ball zum 2:1 in die Maschen (66.). Spiel gedreht.