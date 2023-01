Henke nicht mehr im Bielefelder Trainerteam

Henke war am 20. April 2022 von den Ostwestfalen als Co-Trainer verpflichtet worden. Er assistierte Interimstrainer Marco Kostmann in der Bundesliga sowie dessen Nachfolger Uli Forte und Scherning im Fußball-Unterhaus. Bekannt wurde er als langjähriger Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund und beim FC Bayern. Vor seinem Wechsel nach Bielefeld war er in verschiedenen Funktionen beim FC Ingolstadt tätig.