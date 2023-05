Herthas langer Abstieg: Zeit für Aufbauarbeiten ist knapp

An Arbeit mangelt es den Verantwortlichen nicht in den kommenden Wochen. Angefangen bei Dardais Position selbst. Dass der 47-Jährige dem Club, für den er seit mehr als 25 Jahren fast ununterbrochen tätig ist, erhalten bleibt, ist klar. Doch auch als Cheftrainer oder wieder in der Jugendarbeit? „Erstmal werde ich bestimmt eine schriftliche Analyse abgeben, wie ich das sehe. Ich kenne mich, ich bin immer ehrlich. Dann werden wir sehen, wenn sie das lesen, wie sie das sehen“, sagte er. Nach der Saison soll es ein Gespräch mit Dardai geben.