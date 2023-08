Holstein Kiel gelingt perfekter Saisonstart

Die Kieler hatten allerdings die richtige Antwort parat, indem Sterner nach einer Vorarbeit von Tom Rothe zum 1:1 traf. Eine weitere Minute später wurde Machino von Torwart Jonas Urbig zu Fall gebracht, sodass es einen Elfmeter gab. Der Gefoulte trat selber an den Elfmeterpunkt und brachte Holstein mit einem flachen Schuss in die untere linke Ecke mit 2:1 in Führung.